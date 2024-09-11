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06:27, 11 сентября 2024Мир

В Британии допустили удары ВСУ по России американским оружием в ближайшие недели

Times: США в ближайшие недели разрешат ВС Украины бить вглубь России

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Вашингтон может отказаться от запрета Украине на удары вглубь территории России. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

По информации издания, ряд чиновников в администрации США уже поддерживают идею разрешить Вооруженным силам (ВС) Украины обстреливать Россию американским оружием, и пытаются убедить остальных сотрудников Белого дома и президента страны Джо Байдена в необходимости такого шага. Предположительно, официально запрет может быть снят еще до заседания Генассамблеи ОНН в Нью-Йорке, запланированного на 22-23 сентября.

Ранее стало известно, что в ходе своего визита в Киев Энтони Блинкен передаст Украине разрешение на нанесение ударов по России с помощью американских дальнобойных ракет ATACMS. «Я разговаривал с Блинкеном два дня назад, и он едет в Киев, чтобы, по сути, сказать им, что они разрешат», — сказал председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол. При этом Белый дом утверждает, что США по-прежнему не поддерживают удары ВСУ вглубь России.

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      Марина Совина
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