Axios: Блинкен передаст Киеву разрешение США на удары по России ракетами ATACMS

В ходе своего визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен передаст Украине разрешение на нанесение ударов по России с помощью американских дальнобойных ракет Army Tactical Missile System (ATACMS). Об этом сообщил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол в интервью журналисту издания Axios Джулигрейс Бруфке.

Я разговаривал с Блинкеном два дня назад, и он едет со своим коллегой из Великобритании в Киев, чтобы, по сути, сказать им, что они [США] разрешат им [наносить удары по России с помощью ATACMS] Майкл Маккол председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США

Сам Блинкен отметил, что Соединенные Штаты и Великобритания являются лидерами в оказании помощи Украине в области безопасности. «С самого первого дня и по сей день мы твердо поддерживаем наших украинских партнеров», — подчеркнул он.

Украина уже передала США список целей, которые ВСУ могли бы поразить дальнобойными ракетами

По данным британских СМИ, Украина уже передала США список целей, которые украинские войска могли бы поразить дальнобойными ракетами западного производства. Источник сообщил, что в Киеве убеждены в необходимости создать «угрозу Москве и Санкт-Петербургу» для заключения мира на своих условиях. В свою очередь, в Пентагоне заявили о самостоятельности Украины в вопросе ударов по России. «Украина независимо определяет свои цели и военные устремления», — сообщили в американском оборонном ведомстве.

В то же время американский телеканал CNN сообщал, что Вашингтон хочет, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ракетами ATACMS Крым, а не Курскую область. Подобное пожелание связано с ограниченным количеством ракет, которые Вашингтон поставляет Киеву.

7 сентября президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление, что Киев не может ударить по Кремлю. Он отметил, что дальнобойное оружие, которое есть у украинских партнеров, может достигать цели на расстоянии около 200 километров.

В США заявили о риске глобальной войны из-за разрешения Запада бить дальнобойным оружием по России

Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что эскалация конфликта на Украине из-за разрешения Запада бить дальнобойным оружием по России может привести к глобальной войне с применением ядерного оружия. Это приведет к уничтожению всего мира, подчеркнул он.

К похожему выводу о связи передачи ракет и эскалации конфликта пришел основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком. Он назвал заявление главы Пентагона Ллойда Остина о дальнобойных ракетах для ВСУ отступлением США.

Никаких дальних ударов по территории России с помощью американских ракет, предоставленных Украине. Это шаг вниз по лестнице эскалации и хорошие новости для человечества Ким Дотком основатель файлообменников Megaupload и Mega

Первые баллистические ракеты ATACMS производства США Киев получил в 2023 году. В частности, ракетами ATACMS Block 1 с дальностью стрельбы 165 километров был атакован аэродром Вооруженных сил России в Бердянске Запорожской области.