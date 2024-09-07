В Германии отреагировали на заявление Пентагона о дальнобойных ракетах для ВСУ

Дотком назвал слова шефа Пентагона Остина о ракетах для ВСУ отступлением США

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, прокомментировал заявление главы Пентагона Ллойда Остина про использование дальнобойных ракет для ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России. Об этом написал в социальной сети X.

По мнению предпринимателя, США делают шаги назад. Он назвал слова Остина о ракетах для ВСУ отступлением США.

«Никаких дальних ударов по территории России с помощью американских ракет, предоставленных Украине. Это шаг вниз по лестнице эскалации и хорошие новости для человечества», — отметил Дотком.

Ранее сообщалось, что США хотят, чтобы ВСУ атаковали ракетами ATACMS Крым, а не Курскую область. Подобное пожелание связано с ограниченным количеством ракет, которые Вашингтон поставляет Киеву.

