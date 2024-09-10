В Пентагоне заявили о самостоятельности Украины в вопросе ударов по России

Пентагон: США не указывают Украине по каким целям бить в России

США не указывают Украине, по каким целям бить в глубине территории России, и Киев самостоятелен в этом вопросе. Об этом заявили в Пентагоне в ответ на запрос РИА Новости.

«Украина независимо определяет свои цели и военные устремления», — отметили в оборонном ведомстве.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США по-прежнему не поддерживают удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России.

Таким образом он прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена. Он заявил, что американский лидер Джо Байден обсудит с премьер-министром Великобритании Киром Стармером разрешение ВСУ наносить удары дальнобойным оружием вглубь России. Он добавил, что США намерены выслушать представителей Украины, чтобы «выработать собственную оценку того, что сейчас необходимо Киеву и какую поддержку Вашингтон может предоставить».