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19:34, 10 сентября 2024Мир

В Пентагоне заявили о самостоятельности Украины в вопросе ударов по России

Пентагон: США не указывают Украине по каким целям бить в России

Фото: Pxhere

США не указывают Украине, по каким целям бить в глубине территории России, и Киев самостоятелен в этом вопросе. Об этом заявили в Пентагоне в ответ на запрос РИА Новости.

«Украина независимо определяет свои цели и военные устремления», — отметили в оборонном ведомстве.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США по-прежнему не поддерживают удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России.

Таким образом он прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена. Он заявил, что американский лидер Джо Байден обсудит с премьер-министром Великобритании Киром Стармером разрешение ВСУ наносить удары дальнобойным оружием вглубь России. Он добавил, что США намерены выслушать представителей Украины, чтобы «выработать собственную оценку того, что сейчас необходимо Киеву и какую поддержку Вашингтон может предоставить».

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      Максим Габриелян
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