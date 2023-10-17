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23:12, 17 октября 2023Мир

США подтвердили передачу Украине ракет ATACMS

Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS с дальностью до 165 км
СюжетПередача кассетных боеприпасов Украине

Фото: Reuters

США недавно передали Украине оперативно-тактические ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS) с сокращенной дальностью до 165 километров, подтвердила представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриан Уотсон. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Уотсон, в Вашингтоне считают, что это «значительно повысит боевой потенциал Украины без риска для нашей боеготовности».

По информации The Wall Street Journal (WSJ), Украина за последние дни тайно получила небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS. В свою очередь The New York Times пишет, что они оснащены кассетными боеприпасами.

Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил в своем видеообращении применение ракет ATACMS.

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