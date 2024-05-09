В НАТО раскрыли сценарий возможной войны с Россией. Какую цель альянс хочет нейтрализовать в первую очередь?

Экс-командующий НАТО в Европе заявил о необходимости нейтрализовать Калининград

В случае начала войны с Россией НАТО необходимо задуматься над тем, чтобы нейтрализовать Калининград, где размещены значительные военные силы. О таком варианте развития событий порассуждал экс-главком альянса в Европе Джеймс Ставридис.

Отмечается, что большая часть российского флота Балтийского моря базируется в порту Балтийск, а в Калининграде размещены значительные военно-воздушные и ракетные силы. Кроме того, там может быть тактическое ядерное оружие.

В случае войны Калининград необходимо будет нейтрализовать, чтобы российские сухопутные войска (...) не смогли взять под контроль важнейший Сувалкский коридор, который проходит вдоль границы между Литвой и Польшей Джеймс Ставридис бывший главком НАТО в Европе

Ставридис также назвал Калининград географическим клином между Эстонией, Латвией, Литвой и остальными членами НАТО.

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В Польше заявляли, что НАТО ликвидирует Калининградскую область при конфликте с Россией

Бывший заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что в случае конфликта с Россией НАТО ликвидирует Калининградскую область. Он также назвал регион оккупированной территорией.

В ответ сенатор Совфеда от региона Александр Шендерюк-Жидков заявил, что угроза Калининграду — это угроза России — ведущей ядерной державе. То, что подобная риторика существует и становится публичной, вызывает разочарование и расстройство, отметил сенатор.

Во-первых, на защите Калининграда стоит Балтийский флот, а, во-вторых, мы понимаем, что угроза Калининграду — это в целом угроза России, а Россия — ведущая ядерная держава мира. Поэтому, я думаю, что все эти угрозы являются лишь публичным информационным полем для поднятия своих собственных рейтингов Александр Шендерюк-Жидков сенатор Совфеда

В России предупредили, что Балтика никогда не превратится во внутреннее море НАТО

Как отмечал замглавы МИД России Александр Грушко, закрытие Балтийского моря для Москвы означало бы его закрытие для всех. По его словам, в альянсе это понимают.

Комментарий стал реакцией на заявление президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, указавшего, что Балтийское море может быть закрыто для российских судов. Он отметил, что подобное решение зависит от результатов расследования повреждения инфраструктуры на газопроводе Balticconnector в октябре 2023 года. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал неприемлемыми какие-либо угрозы в адрес России.