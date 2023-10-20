Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:33, 20 октября 2023Бывший СССР

Латвия допустила закрытие Балтийского моря для российских судов

Президент Латвии допустил закрытие Балтийского моря для всех российских судов

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Балтийское море могут закрыть для российских судов, это зависит от результатов расследования повреждения газовой инфраструктуры. Подобный шаг допустил президент республики Эдгарс Ринкевичс, его цитирует ТАСС.

«Если подтвердится какого-то рода ответственность России или другой страны — ну, маловероятно, что другой страны... Я бы сказал, что, по-моему, будет обсуждаться вопрос о том, что мы закроем Балтийское море для всех российских кораблей», — высказался он.

При этом пока подобных обсуждений не ведется, поскольку для выводов нужно дождаться конкретных результатов расследования, отметил президент. Он уточнил, что в данный момент адекватным шагом является усиление патрулирования НАТО Балтики.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна назвал инцидент с газопроводом Balticconnector атакой на инфраструктуру НАТО. По его словам, случившееся не было «экологической аварией».

8 октября газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за утечки газа. Позже в Финляндии заявили, что причиной утечки, вероятно, стало внешнее воздействие.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Обсудить
      Последние новости

      В России задумали переименовать деревни Шалаву, Вагину и Бухалово. Почему россияне просят оставить все как есть?

      Певица Бритни Спирс назвала «переломный момент» в своей жизни

      Таможенники в Эстонии отобрали у прибывших из России туристов две вешалки

      Москвичей согреет «барическая депрессия»

      Джулия Фокс надела корсет с портретом принцессы Дианы и была обругана в сети

      ЕС не стал призывать к прекращению огня на Ближнем Востоке

      Несовершеннолетнего возможного участника азербайджанской мафии отправили в СИЗО

      ЕС высказался об участии в освобождении израильских заложников

      Россиянин попал в больницу с простреленной ногой после рыбалки

      В США допустили взятие российскими войсками Одессы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости