Названа возможная причина повреждений на газопроводе Balticconnector

Президент Финляндии Ниинистё не исключил диверсию на газопроводе Balticconnector

Повреждение подводного газопровода между Финляндией и Эстонией Balticconnector, вероятно, является результатом внешнего воздействия. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте, сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что расследование причин возникновения повреждений уже ведется под контролем властей. «Вероятно, повреждение как газопровода, так и телекоммуникационного кабеля является результатом внешнего воздействия. Причина повреждения пока не ясна, и расследование продолжается в сотрудничестве между Финляндией и Эстонией», — резюмировал Ниинисте.

После переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом лидер Финляндии заявил, что альянс готов содействовать расследованию по Balticconnector.

Ранее член Европарламента от Португалии Сандра Перейра обратилась к Еврокомиссии с вопросом о том, каков статус расследования диверсий на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Она также задалась вопросом, что сделано для ремонта трубопроводов и минимизации последствий разрывов.

Длина Balticconnector составляет около 80 километров, мощность — до 2,6 миллиарда кубометров в год. Он проходит по дну Балтийского моря от финского Инкоо до эстонского Палдиски. По этому маршруту Финляндия получает газ из латвийских хранилищ. Давление в трубе резко упало в ночь на 8 октября, после чего клапаны трубопровода перекрыли.