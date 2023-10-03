Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:00, 4 октября 2023Мир

В ЕС подняли вопрос о статусе расследования диверсий на «Северных потоках»

В ЕП подняли вопрос о статусе расследования терактов на «Северных потоках»

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Член Европарламента от Португалии Сандра Перейра обратилась к Еврокомиссии с вопросом о том, каков статус расследования произошедших 26 сентября 2022 года диверсий на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». «Лента.ру» ознакомилась с текстом обращения депутата.

«26 сентября 2022 года (...) подводные газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2», соединяющие Россию и Германию, были саботированы, о чем заявили шведские власти. В своем ответе от 17 марта 2023 года Еврокомиссия заявила, что "расследование повреждений газопроводов в Балтийском море и их вероятных причин находится под ответственностью заинтересованных государств-членов". Работа по расширенному анализу все еще продолжается», — напомнила парламентарий.

Предполагается, что Еврокомиссия свяжется с заинтересованными государствами-членами ЕС и Норвегией, чтобы выяснить, кто стоит за саботажем, и обеспечить их привлечение к ответственности

Сандра Перейрачлен Европарламента от Португалии

В связи с этим парламентарий поинтересовалась, что делается для продвижения расследования по факту диверсий.

«Каков статус расследования диверсии на «Северных потоках-1» и «Северных потоках-2» и какие шаги предприняла Еврокомиссия, чтобы оставаться в курсе событий в этом расследовании? Что сделано для ремонта трубопроводов и минимизации последствий разрывов?» — спросила она.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США.

Что думаешь? Оцени!
    Кирилл Садовский
    Обсудить
    Последние новости

    Палата представителей конгресса США впервые в истории отправила спикера в отставку. Кто и почему отстранил Маккарти?

    В ЕС подняли вопрос о статусе расследования диверсий на «Северных потоках»

    Самая сексуальная в мире волейболистка снялась в наряде с откровенным декольте

    Финский турист оценил влияние санкций на Россию

    Стало известно о проблемах Украины из-за задержки финансирования со стороны США

    Мальчик-аутист подвергся сексуальному насилию на глазах у семьи в отеле Испании

    В Германии назвали пустыми слова Бербок о Евросоюзе «от Лиссабона до Луганска»

    Электросамокатчик пронесся по левой полосе МКАД и попал на видео

    В Германии заявили об отсутствии дефицита в России

    Описано будущее цен на нефть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости