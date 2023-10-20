В Эстонии назвали инцидент с газопроводом Balticconnector атакой на НАТО

МИД Эстонии назвал инцидент с газопроводом Balticconnector атакой на НАТО

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна назвал инцидент с газопроводом Balticconnector атакой на инфраструктуру НАТО. Его слова передает ТАСС со ссылкой на Foreign Policy.

Он заявил, что инцидент на газопроводе не был «экологической аварией» и его можно рассматривать как атаку на инфраструктуру НАТО.

8 октября газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за утечки газа. Позже в Финляндии заявили, что причиной утечки стало внешнее воздействие.

Уже 17 октября выяснилось, что поврежден и телекоммуникационный подводный кабель между Швецией и Эстонией, причем примерно в то же время, что и Balticconnector.