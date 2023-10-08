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11:31, 8 октября 2023Мир

Газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли

Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыт из-за возможной утечки

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли. Причиной такого решения стала предполагаемая утечка газа, сообщает финская компания-оператор Gasgrid Finland.

Около двух часов ночи 8 октября Gasgrid Finland и эстонский оператор газотранспортной системы Elering заметили необычное падение давления в подводном газопроводе между странами. Из-за этого компании заподозрили утечку в магистрали, после чего перекрыли клапаны.

Сейчас финский и эстонский операторы выясняют детали случившегося. При этом в Gasgrid Finland подчеркнули, что в Финляндии не ожидают перебоев с поставками газа — они происходят через СПГ-терминал Inkoo.

Ранее президент России Владимир Путин назвал условие для пуска газа по неповрежденной ветке «Северного потока-2». По словам главы государства, для этого нужно только решение правительства Германии.

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    Нина Ташевская
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