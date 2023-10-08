Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыт из-за возможной утечки

Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли. Причиной такого решения стала предполагаемая утечка газа, сообщает финская компания-оператор Gasgrid Finland.

Около двух часов ночи 8 октября Gasgrid Finland и эстонский оператор газотранспортной системы Elering заметили необычное падение давления в подводном газопроводе между странами. Из-за этого компании заподозрили утечку в магистрали, после чего перекрыли клапаны.

Сейчас финский и эстонский операторы выясняют детали случившегося. При этом в Gasgrid Finland подчеркнули, что в Финляндии не ожидают перебоев с поставками газа — они происходят через СПГ-терминал Inkoo.

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