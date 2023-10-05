Путин назвал условие пуска газа по второй ветке «Северного потока-2»

Путин: пуск газа по неповрежденной ветке «Северного потока-2» зависит от ФРГ

Для пуска газа по неповрежденной ветке «Северного потока-2» нужно только решение правительства Германии. Такое условие назвал президент России Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского форума, трансляция ведется на сайте форума.

«Сохраняется одна ветка "Северного потока-2". Она не повреждена, и по ней можно поставлять 27,5 миллиарда кубических метров газа в Европу. Это только решение правительства ФРГ. Больше ничего не надо. Сегодня решение — завтра вентиль мы поворачиваем, и все, газ пошел», — сказал глава государства.

Россия предложила поставлять газ по второй нитке «Северного потока-2» еще в 2022 году. Вице-премьер Александр Новак говорил, что в случае принятия необходимых юридических решений европейскими коллегами Россия в короткие сроки могла бы обеспечить соответствующие поставки по данной нитке газопровода.

Правительство Германии, в свою очередь, исключило запуск неповрежденной ветки «Северного потока-2», заявив, что Россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии причастны США.