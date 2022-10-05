Россия предложила поставлять газ по неповрежденной нитке «Северного потока-2»

Вице-премьер Новак заявил о готовности поставлять газ по одной нитке «Северного потока-2»

Европа может получать газ по одной нитке «Северного потока-2», которая уцелела после недавних взрывов. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, передает РИА Новости.

В рамках беседы с журналистами по итогам встречи в формате ОПЕК+, состоявшейся в среду, 5 октября, в Вене, он утвердительно ответил на вопрос о возможности таких поставок.

«Что касается второй нитки, она готова, построена, и в случае принятия необходимых юридических решений европейскими коллегами относительно ее сертификации и снятия ограничений, я думаю, что Россия в короткие сроки могла бы обеспечить соответствующие поставки по данной нитке газопровода», — рассказал вице-премьер.

