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«Газпром» заявил о стабилизации давления в «Северных потоках»

«Газпром» сообщил, что утечки на нитке А поврежденных «Северных потоков» прекратились
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Swedish Coast Guard / Handout via TT News Agency / Reuters

Давление в поврежденных газопроводах «Северного потока» стабилизировалось, заявил «Газпром».

Давление в нитке А газопровода «Северный поток-2» и обеих нитках газопровода «Северный поток» после разрывов стабилизировалось, утечки газа прекратились, пояснили в компании. В настоящее время «Газпром» проводит работу по снижению давления в нитке В «Северного потока–2».

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Для этого компания откачивает находящийся в трубе газ. Это даст возможность безопасно провести обследование целостности нитки В и сократить потенциальные экологические риски при возможных утечках газа, добавили в «Газпроме». Если будет принято решение о начале поставок по нитке В «Северного потока-2», природный газ (после проверки целостности системы и подтверждения такой возможности надзорными органами) будет закачан в газопровод, подчеркнули в компании.

26 сентября на «Северных потоках» произошли взрывы. Четыре утечки зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании. Оператор газопроводов компания Nord Stream заявила о беспрецедентных разрушениях. В Европе, США и России назвали случившееся диверсией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился назвать сроки восстановления повреждений. Он также сказал, что «есть страны, технологически способные к такой диверсии».

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Платон Щукин
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