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Песков высказался о сроках восстановления «Северного потока»

Дмитрий Песков заявил, что сроков восстановления «Северного потока» нет
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: The Swedish Coast Guard / XinHua / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может назвать сроки восстановления поврежденных «при диверсии» ниток «Северного потока». Его слова передает РИА Новости.

«Нет, такого понимания нет. Есть понимание того, что это нужно восстановить, есть понимание того, что в целом можно восстановить все, что угодно», — ответил он на вопрос журналистов о том, когда может начаться восстановление газопроводов.

Песков также сказал, что «есть страны, технологически способные к такой диверсии», добавив, что это не выгодно России и ряду стран Европы. Кроме того, пресс-секретарь указал, что «пока не понятно, с кем сотрудничать по восстановлению ниток "Северного потока"».

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Ранее возможность ремонта «Северного потока» положительно оценил вице-премьер России Александр Новак. Он заявил, что для этого потребуются ресурсы и время.

Об «огромных утечках» на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» стало известно 27 сентября, первыми об этом сообщили власти Дании. Позднее об утечке заявили власти Швеции. По сообщению оператора Nord Stream AG, повреждения сразу на трех нитках «Северного потока» носят беспрецедентный характер. 29 сентября газета Svenska Dagbladet сообщила, что береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа из трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

Немецкая газета Tagesspiegel сообщила, что причиной утечки стала целенаправленная диверсия. Кремль считает, что инциденты, произошедшие на «Северных потоках», можно назвать терактом.

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Мария Грушко
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