Новак оценил возможность ремонта «Северных потоков»

Вице-премьер Новак заявил, что для ремонта «Северных потоков» нужны время и средства

Подвергшиеся диверсиям газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» подлежат ремонту, однако на ремонтные работы потребуются ресурсы. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, его цитирует ТАСС.

«Таких аварий еще не было. Безусловно, есть технические возможности восстанавливать инфраструктуру, это требует времени и соответствующих средств. Я уверен, что будут найдены соответствующие возможности», — оценил возможность ремонта вице-премьер.

По его словам, в первую очередь Россия должна понять, кто виновен в диверсиях. Новак называет три заинтересованные стороны — США, Украина и Польша, — «которые в свое время говорили о том, что "эта инфраструктура не будет работать, они все сделают для этого"».

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил о западном следе в диверсиях на «Северных потоках».