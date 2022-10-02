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Глава СВР заявил о западном следе в деле о диверсиях на «Северных потоках»

Глава СВР Нарышкин заявил о западном следе в диверсиях на «Северных потоках»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Россия продолжает собирать факты по делу о диверсиях на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», которые произошли в конце сентября, однако уже сейчас у Москвы есть косвенные данные о причастности западных стран к инцидентам. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», его слова приводит ТАСС.

«Мы продолжаем собирать факты. Пока они косвенные, но косвенные данные и те, которые были публично раньше представлены, и те, которые появились и пока еще непубличные, они, конечно, указывают на западный след», — рассказал директор службы.

Какие-либо детали он не раскрыл.

Ранее в октябре обозреватель журнала National Review Антонио Райт заявил, что Россия может нанести ответный удар по американской инфраструктуре в случае причастности США к атаке на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2».

Об «огромных утечках» на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» стало известно 27 сентября, первыми об этом сообщили власти Дании. Позднее об утечке заявили власти Швеции. По сообщению оператора Nord Stream AG, повреждения сразу на трех нитках «Северного потока» носят беспрецедентный характер. 29 сентября береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа из трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

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Варвара Кошечкина
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