В США спрогнозировали ответ России на атаку на «Северные потоки»

NR: в случае причастности США к атаке на «Северные потоки» Россия откроет ответный огонь

Россия может нанести ответный удар по американской инфраструктуре в случае причастности США к атаке на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». Такое мнение высказал обозреватель журнала National Review Антонио Райт.

По словам автора статьи, данный сценарий предполагает, что Москва начнет относиться к США как к «полноправной воюющей стороне».

Райт допустил, что возможная причастность Вашингтона ко взрывам на трубопроводах также внесла бы разлад в отношения Белого Дома с союзниками: в первую очередь с Германией.

«Независимо от того, было ли политическое решение о строительстве трубопровода плохим с экономической и геополитической точек зрения, немцы никогда не простили бы Америке этого поступка», — указал специалист.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя потребовал участия России в расследовании взрывов на «Северных потоках». В противном случае расследование нельзя будет назвать объективным, уверен постпред.

О том, что давление в газопроводе «Северный поток-2» упало, стало известно днем 26 сентября. Сообщалось, что потенциальная утечка газа из газопровода «Северный поток-2» произошла у берегов датского острова Борнхольм.

