Небензя потребовал участия России в расследовании взрывов на «Северных потоках»

Постпред Небензя: Россия должна участвовать в расследовании взрывов на «Северных потоках»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя потребовал участия России в расследовании подрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что в противном случае расследование нельзя будет считать объективным. «Любое расследование, которое бы проводилось, не может по определению быть без участия России. Потому что Россия — владелец трубопровода, Россия наиболее заинтересованная сторона. Если кто-то думает, что можно провести расследование без участия в нем России, у нас есть причины сомневаться в объективности этого расследования», — заявил дипломат.

Небензя отметил, что выяснять причины произошедшего будут Дания и Швеция, поскольку диверсия произошла в их территориальных водах. Также, расследованием займутся Россия и Германия, как основной выгодоприобретатель от газопроводов. По мнению российского постпреда, привлекать к разбирательству ООН не стоит. «Не думаю, что ООН к этому как-то относится», — сказал он.

Ранее был оценен объем утечек газа из «Северного потока». Сообщалось, что он эквивалентен трехдневному потреблению топлива Германией.