Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа из «Северных потоков»

SvD: береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа на «Северных потоках»

Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа из трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом сообщила газета Svenska Dagbladet.

Две из четырех утечек произошли в исключительной экономической зоне Швеции. Доступная на сегодняшний день информация указывает, что причиной разрушений стал саботаж, пишет издание.

О том, что давление в газопроводе «Северный поток-2» упало, стало известно днем 26 сентября. Сообщалось, что потенциальная утечка газа из газопровода «Северный поток-2» произошла у берегов датского острова Борнхольм.

Призыв к расследованию

Накануне посольство России в Вашингтоне призвало международное сообщество к объективному расследованию обстоятельств атак на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2».

Со своей стороны настаиваем на необходимости всестороннего и объективного изучения обстоятельств беспрецедентных атак на российские трубопроводы. Для обсуждения этого вопроса Российская Федерация созывает внеочередное заседание СБ ООН посольство России в Вашингтоне

До этого официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия созовет заседание Совбеза ООН в связи с провокациями и диверсией на российских газопроводах. Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский дополнил, что заседание пройдет 30 сентября в 15:00 (22:00 мск).

Причастность США

Администрация президента США Джо Байдена может быть причастна к инциденту на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», считает телеведущий Fox News Такер Карлсон.

По его словам, правительство Соединенных Штатов еще в феврале заявило о желании избавиться от газовой магистрали, которая снабжает Европу. Журналист подчеркнул, что ни одна из сказанных фраз Байдена не может считаться случайной.

Байден не говорит, мол, я приостановлю поставки газа из России в Германию. Он говорит, что "Северного потока" больше не будет, мы положим ему конец, мы выведем его из строя, мы его взорвем. А на вопрос "каким образом?" он говорит: "Обещаю вам, мы сможем это сделать". Они все продумали Такер Карлсон журналист Fox News

Захарова также напомнила Белому дому о речи Байдена 7 февраля 2022 года. По словам дипломата, в цитате американского лидера звучала угроза именно «покончить с газопроводом». Она опубликовала видео с соответствующим выступлением Байдена, на котором президент США говорит о том, что с «Северным потоком» «будет покончено, если Россия вторгнется на Украину».

Мотивы для атаки

По мнению Захаровой, у властей Польши и США были мотивы для нанесения разрушений газопроводу «Северный поток». Об этом она указала в своем Telegram-канале.

Дипломат ответила на заявление экс-главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что Варшава на протяжении 20 лет боролась с трубопроводом.

Еще лучше. Получается, мотивы и возможности были и у США, и у Польши, раз "все польские Правительства боролись 20 лет" с газопроводом Мария Захарова официальный представитель МИД России

«Пишите еще, Радослав. Может быть, Вы что-то слышали про "мотивы и возможности" Британии, хайли-лайкли?» — добавила Захарова.

Версия Британии

В министерстве обороны Великобритании предположили, что инциденты на газопроводах могли произойти из-за подрыва подводными взрывными устройствами. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источник в оборонном ведомстве.

По версии источника, мины могли быть спущены на морское дно на длинной цепи еще несколько месяцев или лет назад. Затем их разместили рядом с газопроводами с помощью подводного беспилотника.

Собеседник также отверг предположения, что «российская подводная лодка» могла заложить взрывные устройства, так как Балтийское море является недостаточно глубоким для проведения «такой подводной миссии».