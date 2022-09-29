Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа из «Северных потоков»
Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа из трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом сообщила газета Svenska Dagbladet.
Две из четырех утечек произошли в исключительной экономической зоне Швеции. Доступная на сегодняшний день информация указывает, что причиной разрушений стал саботаж, пишет издание.
О том, что давление в газопроводе «Северный поток-2» упало, стало известно днем 26 сентября. Сообщалось, что потенциальная утечка газа из газопровода «Северный поток-2» произошла у берегов датского острова Борнхольм.
Призыв к расследованию
Накануне посольство России в Вашингтоне призвало международное сообщество к объективному расследованию обстоятельств атак на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2».
Со своей стороны настаиваем на необходимости всестороннего и объективного изучения обстоятельств беспрецедентных атак на российские трубопроводы. Для обсуждения этого вопроса Российская Федерация созывает внеочередное заседание СБ ООН
До этого официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия созовет заседание Совбеза ООН в связи с провокациями и диверсией на российских газопроводах. Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский дополнил, что заседание пройдет 30 сентября в 15:00 (22:00 мск).
Причастность США
Администрация президента США Джо Байдена может быть причастна к инциденту на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», считает телеведущий Fox News Такер Карлсон.
По его словам, правительство Соединенных Штатов еще в феврале заявило о желании избавиться от газовой магистрали, которая снабжает Европу. Журналист подчеркнул, что ни одна из сказанных фраз Байдена не может считаться случайной.
Байден не говорит, мол, я приостановлю поставки газа из России в Германию. Он говорит, что "Северного потока" больше не будет, мы положим ему конец, мы выведем его из строя, мы его взорвем. А на вопрос "каким образом?" он говорит: "Обещаю вам, мы сможем это сделать". Они все продумали
Захарова также напомнила Белому дому о речи Байдена 7 февраля 2022 года. По словам дипломата, в цитате американского лидера звучала угроза именно «покончить с газопроводом». Она опубликовала видео с соответствующим выступлением Байдена, на котором президент США говорит о том, что с «Северным потоком» «будет покончено, если Россия вторгнется на Украину».
Мотивы для атаки
По мнению Захаровой, у властей Польши и США были мотивы для нанесения разрушений газопроводу «Северный поток». Об этом она указала в своем Telegram-канале.
Дипломат ответила на заявление экс-главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что Варшава на протяжении 20 лет боролась с трубопроводом.
Еще лучше. Получается, мотивы и возможности были и у США, и у Польши, раз "все польские Правительства боролись 20 лет" с газопроводом
«Пишите еще, Радослав. Может быть, Вы что-то слышали про "мотивы и возможности" Британии, хайли-лайкли?» — добавила Захарова.
Версия Британии
В министерстве обороны Великобритании предположили, что инциденты на газопроводах могли произойти из-за подрыва подводными взрывными устройствами. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источник в оборонном ведомстве.
По версии источника, мины могли быть спущены на морское дно на длинной цепи еще несколько месяцев или лет назад. Затем их разместили рядом с газопроводами с помощью подводного беспилотника.
Собеседник также отверг предположения, что «российская подводная лодка» могла заложить взрывные устройства, так как Балтийское море является недостаточно глубоким для проведения «такой подводной миссии».