Sky News: власти Великобритании связали инциденты на «Северных потоках» с подрывами

В министерстве обороны Великобритании полагают, что инциденты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» могли произойти из-за подрыва подводными взрывными устройствами. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источник в оборонном ведомстве.

По версии источника, мины могли быть спущены на морское дно на длинной цепи еще несколько месяцев или лет назад. Затем их разместили рядом с газопроводами с помощью подводного беспилотника.

Собеседник также отверг предположения, что «российская подводная лодка» могла заложить взрывные устройства, так как Балтийское море является недостаточно глубоким для проведения «такой подводной миссии».

Ранее телеведущий Fox News Такер Карлсон допустил причастность администрации президента США Джо Байдена к инциденту на газопроводах. По его словам, правительство Соединенных Штатов еще в феврале заявило о желании избавиться от газовой магистрали, которая снабжает Европу. Журналист подчеркнул, что ни одна из сказанных фраз Байдена не может считаться случайной.

Резкое падение давления на нитках «Северного потока», а затем их серьезные повреждения на трех участках были зафиксированы 26 сентября.