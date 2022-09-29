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Россия призвала к расследованию атак на «Северные потоки»

Посольство России в США призвало расследовать обстоятельства атак на «Северные потоки»

Фото: Stefan Sauer/ Globallookpress.com

Посольство России в Вашингтоне призвало международное сообщество к объективному расследованию обстоятельств атак на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

«Со своей стороны настаиваем на необходимости всестороннего и объективного изучения обстоятельств беспрецедентных атак на российские трубопроводы. Для обсуждения этого вопроса Российская Федерация созывает внеочередное заседание СБ ООН», — говорится в заявлении.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия созовет заседание Совбеза ООН в связи с провокациями и диверсией на российских газопроводах.Позднее заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский дополнил, что заседание пройдет 30 сентября в 15:00 (22:00 мск).

26 сентября оператор газопровода Nord Stream AG заявил о падении давления в «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2». Диспетчеры выяснили, что потенциальная утечка газа произошла у берегов датского острова Борнхольм в Балтийском море.

Марина Совина
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