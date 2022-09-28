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Россия созовет Совбез ООН из-за диверсии на «Северных потоках»

Захарова заявила, что Россия созовет Совбез ООН из-за диверсии на «Северных потоках»

Фото: Danish Defence / Globallookpress.com

Россия созовет заседание Совбеза ООН в связи с провокациями и диверсией на российских газопроводах «Северный поток», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram.

«Россия намерена созвать официальное заседание СБ ООН в связи с провокациями в отношении трубопроводов "СП-1" и "СП-2"», — говорится в сообщении.

Ранее Захарова заявила, что президент США Джо Байден должен объяснить роль Вашингтона в авариях, которые произошли на газопроводах. «Заявление о намерении было подкреплено обещанием. Надо нести ответственность за свои слова. Непонимание произносимого не освобождает от ответственности. Европа должна знать правду!» — заключила дипломат.

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Виктория Кондратьева
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