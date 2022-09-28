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Россия призвала Байдена объяснить роль США в авариях на «Северном потоке»

Захарова потребовала от Байдена ответ по причастности США к аварии на «Северном потоке»

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден должен объяснить роль Вашингтона в авариях, которые произошли на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». К этому американского главу государства призвала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат заявила, что Байден должен ответить на вопрос, реализовали ли США свою угрозу «покончить с "Северным потоком"» 25 и 26 сентября 2022-го, когда на трубопроводе произошла утечка. Она прикрепила к публикации видео с соответствующим выступлением американского президента.

«Заявление о намерении было подкреплено обещанием. Надо нести ответственность за свои слова. Непонимание произносимого не освобождает от ответственности. Европа должна знать правду!» — заключила Захарова.

Ранее Захарова заявила, что у властей Польши и США были мотивы для нанесения разрушений газопроводу «Северный поток». Дипломат ответила на заявление экс-главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что Варшава на протяжении 20 лет боролась с трубопроводом.

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Виктория Кондратьева
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