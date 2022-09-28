Захарова указала на мотивы Польши и США для разрушения «Северного потока»

Захарова заявила, что у властей Польши и США были мотивы для разрушения «Северного потока»

У властей Польши и США были мотивы для нанесения разрушений газопроводу «Северный поток». На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат ответила на заявление экс-главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что Варшава на протяжении 20 лет боролась с трубопроводом. «Еще лучше. Получается, мотивы и возможности были и у США, и у Польши, раз "все польские Правительства боролись 20 лет" с газопроводом», — заключила она.

«Пишите еще, Радослав. Может быть, Вы что-то слышали про «мотивы и возможности» Британии, хайли-лайкли?» — добавила Захарова.

26 сентября оператор газопровода Nord Stream AG заявил о падении давления в «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2». Диспетчеры выяснили, что потенциальная утечка газа произошла у берегов датского острова Борнхольм в Балтийском море. «Одновременное разрушение трех ниток газопровода в Балтийском море — беспрецедентно», — заявили позднее в компании.