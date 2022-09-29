Кремль назвал инциденты на «Северных потоках» терактом

Пресс-секретарь президента РФ Песков: Кремль счел терактом инциденты на «Северных потоках»

Кремль считает, что инциденты, произошедшие на «Северных потоках», можно назвать терактом. Помимо этого, не исключено, что за этими повреждениями стоит какая-либо страна. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, сейчас ответить на вопрос о возможности взаимодействия России с США при расследовании ЧП невозможно. Песков также сказал, что авария носит «беспрецедентный характер» и больше похожа на «какой-то террористический акт». ЧП потребовало срочного разбирательства, так как сложившаяся обстановка крайне опасная, заметил он.

В заключение Песков заявил, что на «действительно некий террористический акт» уже указывают масштабы повреждений. При этом «представить себе, что такая террористическая акция могла состояться без вовлеченности какого-то государства, очень трудно», отметил официальный представитель Кремля.

Ранее он также заявил, что в Кремле отмечают эйфорию Польши, которая благодарит Соединенные Штаты после ЧП на нитках обоих «Северных потоков». Песков вспомнил и про призыв президента США Джо Байдена избавиться от «Северного потока-2» и огромные прибыли Америки от поставок сжиженного газа в Евросоюз.

В НАТО прокомментировали аварию на «Северных потоках». В организации заявили, что ЧП на российских газопроводах «Северный поток» стало итогом направленной диверсии, которая создает угрозу для Балтийского моря. По мнению официального представителя министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, инциденты на газопроводах произошли в торгово-экономической зоне Дании и Швеции, которые, в свою очередь, находятся в зоне ответственности разведки США. Бывший президент США Дональд Трамп также заявил, что инциденты на «Северных потоках» грозят всему миру эскалацией или войной.

27 сентября оператор «Северного потока» Nord Stream AG объявил о ЧП. На данный момент сроки восстановления работы трех ниток морских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» оценить невозможно. Немецкая газета Tagesspiegel также сообщила, что подобного рода авария на объекте произошла из-за целенаправленных действий.

О первых выявленных инцидентах с «Северным потоком» стало известно еще в понедельник, 26 сентября. В тот момент давление уже упало в газопроводе «Северный поток-2». Утечка газа из морского газопровода произошла вблизи берегов датского острова Борнхольм. К ночи Nord Stream AG сообщила, что давление снизилось на обеих нитках. По состоянию на 29 сентября известно уже о четырех утечках газа — последняя была выявлена береговой охраной Швеции.