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МИД России раскрыл подробности происшествия с «Северными потоками»

Представитель МИД Захарова: взрывы на «Северных потоках» произошли в зоне контроля США

Фото: Danish Defense Ministry / Globallookpress.com

Инциденты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в зоне ответственности разведки США. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире «Соловьев Live», передает РИА Новости.

По ее словам, утечки на газопроводах случились в торгово-экономической зоне Дании и Швеции, которые, в свою очередь, «полностью контролируются американскими спецслужбами». «Абсолютно и точно находятся под контролем спецслужб США, которые полностью контролируют там обстановку», — заявила Захарова.

Ранее стало известно, что береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа из трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Две из четырех утечек произошли в исключительной экономической зоне Швеции. Доступная на сегодняшний день информация указывает, что причиной разрушений стал саботаж, пишет издание Svenska Dagbladet.

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Николай Чигасов
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