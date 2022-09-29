МИД России раскрыл подробности происшествия с «Северными потоками»

Представитель МИД Захарова: взрывы на «Северных потоках» произошли в зоне контроля США

Инциденты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в зоне ответственности разведки США. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире «Соловьев Live», передает РИА Новости.

По ее словам, утечки на газопроводах случились в торгово-экономической зоне Дании и Швеции, которые, в свою очередь, «полностью контролируются американскими спецслужбами». «Абсолютно и точно находятся под контролем спецслужб США, которые полностью контролируют там обстановку», — заявила Захарова.

Ранее стало известно, что береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа из трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Две из четырех утечек произошли в исключительной экономической зоне Швеции. Доступная на сегодняшний день информация указывает, что причиной разрушений стал саботаж, пишет издание Svenska Dagbladet.