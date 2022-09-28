В Кремле заявили об эйфории Польши и ее благодарности США за «Северные потоки»

Песков заявил об эйфории Польши после ЧП на «Северных потоках» и вспомнил слова Байдена

В Кремле отмечают эйфорию Польши, которая благодарит Соединенные Штаты после ЧП на нитках обоих «Северных потоков». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он также вспомнил про призыв президента США Джо Байдена избавиться от «Северного потока-2» и огромные прибыли Америки от поставок сжиженного газа в Евросоюз.

Песков отметил, что Байден еще в начале февраля пообещал всему миру избавиться от «Северного потока-2». В Кремле так и не поняли посыла американского лидера. При этом пресс-секретарь президента России отметил, что в Кремле в настоящее время видят «истеричную эйфорическую реакцию поляков, которые благодарят США за это». «Что означает вот эта благодарность — мы тоже не знаем», — добавил он.

В заключение официальный представитель Кремля напомнил про «огромные прибыли американских поставщиков сжиженного газа», которые нарастили поставки в страны Европейского союза. Песков пояснил, что все эти поставщики «очень и очень заинтересованы» в дальнейшей прибыли в кратных размерах.

27 сентября оператор «Северного потока» Nord Stream AG объявил о ЧП. На данный момент сроки восстановления работы трех ниток морских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» оценить невозможно. Немецкая газета Tagesspiegel также сообщила, что подобного рода авария на объекте произошла из-за целенаправленных действий. Уже начато расследование.

О первых выявленных инцидентах с «Северным потоком» стало известно еще в понедельник, 26 сентября. В тот момент давление уже упало в газопроводе «Северный поток-2». Утечка газа из морского газопровода произошла вблизи берегов датского острова Борнхольм. Морское управление Дании позднее уточнило данные и призвало корабли обходить район инцидента. К ночи Nord Stream AG также сообщила, что давление снизилось на обеих нитках.