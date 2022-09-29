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В НАТО прокомментировали аварию на «Северных потоках»

В НАТО заявили, что ЧП на «Северных потоках» является результатом направленной диверсии

Фото: Planet Labs PBC / Reuters

ЧП на российских газопроводах «Северный поток» стало результатом направленной диверсии, которая создает угрозу для судоходства и окружающей среды Балтийского моря. Так представители НАТО прокомментировали аварию, официальное заявление опубликовано на сайте организации.

«Повреждение трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в международных водах Балтийского моря вызывает глубокую озабоченность. Вся доступная на данный момент информация указывает на то, что это результат преднамеренных, безрассудных и безответственных актов саботажа», — говорится в заявлении.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что инциденты на газопроводах случились в торгово-экономической зоне Дании и Швеции, которые, в свою очередь, являются «полностью контролируемыми американскими спецслужбами».

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Виктория Кондратьева
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