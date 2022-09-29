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Трамп заявил о возможной войне из-за инцидентов на «Северных потоках»

Дональд Трамп считает, что инциденты на «Северных потоках» могут привести к войне

Фото: Gaelen Morse / Reuters

Произошедшие инциденты с утечками газа на «Северных потоках» могут привести к эскалации или войне, считает экс-президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает ТАСС.

В своей социальной сети Truth Social Трамп также отметил, что «все говорят о большом урагане», который обрушился на Флориду, однако ситуация с газопроводами будет иметь больше последствий. По его словам, зависимость Германии и других стран Европы от трубопроводов может быть губительной.

«Возможно, гораздо более важное событие в долгосрочной перспективе — это сообщение о том, что в отношении трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" (на которые я обращал внимание всего мира, когда был президентом, и объяснял, насколько губительной может быть зависимость от них Германии и других частей Европы. В то время все смеялись, но сейчас им уже не до смеха) были совершены диверсии. Это может привести к крупной эскалации или к войне», — заявил политик.

Ранее береговая охрана Швеции зафиксировала четвертую утечку газа из трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

В МИД России раскрыли подробности происшествия. По словам Марии Захаровой, инциденты произошли в зоне ответственности разведки США.

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Татьяна Антоненко
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