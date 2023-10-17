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17:50, 17 октября 2023Мир

Стало известно о повреждении еще одного кабеля в Балтийском море

Глава МО Швеции Йонссон: подводный телеком-кабель из Эстонии получил повреждения
Пол Йонссон

Пол Йонссон. Фото: Christine Olsson / TT News Agency / Reuters

Телекоммуникационный подводный кабель между Швецией и Эстонией получил повреждения, их причины выясняются. Об этом заявил глава Минобороны (МО) Швеции Пол Йонссон, сообщает газета Aftonbladet.

«[Телеком-кабель] простирается между Эстонией и Швецией, и мы пока не можем оценить, что стало причиной этого ущерба, это не полный разрыв кабеля», — уточнил на брифинге его коллега министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин. Министры отметили, что ориентировочно повреждения были нанесены в тот же временной период, что и на газопроводе Balticconnector из Эстонии в Финляндию.

8 октября подводный газопровод между Финляндией и Эстонией Balticconnector перекрыли. Причиной такого решения назвали предполагаемую утечку газа. Позже президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что повреждение является результатом внешнего воздействия.

17 октября стало известно, что к инциденту может иметь отношение судно из КНР, курс которого пролегал как раз в районе расположения газопровода.

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    Виктория Кондратьева
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