Стало известно о возможном виновнике повреждения на Balticconnector

Postimees: судно из КНР может быть причастно к повреждениям на Balticconnector

Китайское судно Newnew Polar Bear могло быть причастно к повреждению эстонско-финского газопровода Balticconnector. Об этом сообщает Postimees.

«Данные сайта морской аналитики Marine Traffic показывают, что в роковые выходные к трубе гораздо ближе подошел контейнеровоз Newnew Polar Bear, принадлежащий китайцам, ходящий под флагом Гонконга», — говорится в статье.

Как сообщает издание, эстонское правительство не спешит называть подозреваемых, потому что это очень деликатная информация в политическом и дипломатическом плане. Эстония еще контактировала с Китаем на дипломатическом уровне по данному вопросу. «Раз нет официальных подозреваемых, то и требовать от них [правительства КНР] нечего», — написано в публикации.

8 октября подводный газопровод между Финляндией и Эстонией Balticconnector перекрыли. Причиной такого решения назвали предполагаемую утечку газа. Позже президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что повреждение является результатом внешнего воздействия.