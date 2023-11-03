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14:59, 3 ноября 2023Мир

Москва пригрозила закрыть Балтийское море для всех, если НАТО попытается закрыть его для России. Что это значит?

МИД: закрытие Балтийского моря для России приведет к его закрытию для всех
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Bernd von Jutrczenka / Globallookpress.com

Закрытие Балтийского моря для России означало бы его закрытие для всех, и в НАТО это понимают, считает замглавы МИД России Александр Грушко.

По его словам, Балтика никогда не превратится во внутреннее море Североатлантического альянса. Политиков, которые используют подобные фигуры речи, Грушко назвал легковесными.

Я думаю, что те люди, которые принимают решения в НАТО, и военные стратеги прекрасно понимают, что закрытие Балтийского моря для России означает закрытие Балтийского моря для всех

Александр ГрушкоЗамглавы МИД России

В Госдуме заявили о готовности к контрмерам в случае закрытия Балтийского моря

Помимо МИД, инициативу также прокомментировали в Государственной Думе. Депутат Дмитрий Новиков в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что Москва оставляет за собой право на ответные меры в случае ограничения доступа к Балтийскому морю, поскольку такой шаг станет нарушением международных конвенций, определяющих порядок судоходства.

Если одни страны идут по пути нарушения конвенций, которые определяют порядок судоходства в Балтике, общедоступность пользования вод для тех стран, которые находятся в данной зоне, а Россия входит в их число, то любое государство имеет право на контрмеры. Это взаимообусловленный процесс

Дмитрий НовиковДепутат Госдумы

Он добавил, что МИД России пытается разъяснить партнерам и оппонентам страны, что любые неправомерные действия будут чреваты ответными мерами.

«Их возможности пользования водами тоже будут ограничены», — предупредил Новиков.

Президент Латвии допустил закрытие Балтийского моря для России

Соответствующие заявления стали реакцией на заявления президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, заявившего, что Балтийское море может быть закрыто для российских судов. Он подчеркнул, что подобное решение зависит от результатов расследования повреждения инфраструктуры на газопроводе Balticconnector.

Если подтвердится какого-то рода ответственность России или другой страны — ну, маловероятно, что другой страны... Я бы сказал, что, по-моему, будет обсуждаться вопрос о том, что мы закроем Балтийское море для всех российских кораблей

Эдгарс РинкевичсПрезидент Латвии

При этом пока подобных обсуждений не ведется, поскольку для выводов нужно дождаться конкретных результатов расследования, отметил президент. Он уточнил, что в данный момент адекватным шагом является усиление патрулирования НАТО Балтики.

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Полиция Финляндии определилась с подозреваемым в ЧП на Balticconnector

Ранее в полиции Финляндии сообщили, что вероятно, повреждения газопроводу Balticconnector нанесло судно Newnew Polar Bear, следовавшее под флагом Гонконга.

Последовательность событий установлена на основании улик и данных, а повреждение, предположительно, причинило судно Newnew Polar Bear, плавающее под флагом Гонконга

Полиция Финляндии

В полиции Финляндии также отметили, что эти наблюдения и данные о движении судов подтвердили основное направление расследования относительно роли в инциденте судна Newnew Polar Bear китайской судоходной компании.

Представитель финской полиции Ристо Лохи заявлял, что версия о причастности России к повреждению газопровода Balticconnector была исключена из основных и не рассматривается сейчас. Он добавил, что финская сторона «не будет спекулировать» на тему возможного участия России.

8 октября газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за утечки газа. Позже в Финляндии заявили, что причиной утечки, предположительно, стало внешнее воздействие.

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      Максим Габриелян
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