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09:33, 3 ноября 2023Мир

В МИД назвали последствия закрытия Балтики для России

МИД: если Балтийское море закроют для России, то оно закроется для всех
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Vitaly Nevar / Reuters

Закрытие Балтийского моря для Москвы означало бы его закрытие для всех, и в НАТО это понимают, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, Балтика никогда не превратится во внутреннее море Североатлантического альянса. Политиков, которые используют подобные фигуры речи, Грушко назвал легковесными.

«Я думаю, что те люди, которые принимают решения в НАТО, и военные стратеги прекрасно понимают, что закрытие Балтийского моря для России означает закрытие Балтийского моря для всех», — назвал политик последствие подобных решений.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал неприемлемыми какие-либо угрозы в адрес России. Таким образом он прокомментировал предложение президента Латвии Эдгарса Ринкевичса закрыть для России Балтийское море в случае обнаружения доказательств причастности Москвы к инциденту на газопроводе Balticconnector.

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      Варвара Кошечкина
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