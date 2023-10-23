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12:52, 23 октября 2023Бывший СССР

В Кремле ответили на возможное закрытие Балтики для российских судов

Песков: любые угрозы в адрес России являются неприемлемыми
СюжетРоссия и НАТО:
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Zak Bennett / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал неприемлемыми какие-либо угрозы в адрес России. Его слова приводит ТАСС.

Таким образом пресс-секретарь президента прокомментировал предложение президента Латвии Эдгарса Ринкевичса закрыть для России Балтийское море в случае обнаружения доказательств причастности Москвы к инциденту на газопроводе Balticconnector, проходящий между Финляндией и Эстонией.

«Любые угрозы нужно воспринимать серьезно, от кого бы они ни исходили. От кого бы они ни исходили, угрозы для России являются неприемлемыми», — подчеркнул Песков.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что если НАТО примет решение об остановке прохода российских кораблей по Балтийскому морю, это будет грубейшим нарушением международного права.

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      Варвара Кошечкина
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