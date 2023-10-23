МИД России высказался о возможном закрытии Балтики для российских кораблей

Грушко: НАТО нарушит международное право, если закроет Балтику для России

Если НАТО примет решение об остановке прохода российских кораблей по Балтийскому морю, то это будет грубейшим нарушением международного права. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко, сообщает РИА Новости.

«Это будет грубейшим нарушением международного права транспорта и мореходства, о чем члены НАТО, и в особенности Соединенные Штаты, любят повторять на каждом углу», — высказался он о возможном закрытии Балтики.

Грушко добавил, что страны-члены НАТО должны понимать всю серьезность последствий такого шага. По его словам, некоторые западные политики «мечтают превратить Балтийское море во внутреннее озеро НАТО», однако этого никогда не случится.

Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич предложил закрыть для России Балтийское море в случае обнаружения доказательств причастности Москвы к инциденту на газопроводе Balticconnector. В ответ на это обвинение пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет никакого отношения к данному происшествию.