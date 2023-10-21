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02:59, 21 октября 2023Мир

Латвия призывает закрыть Балтийское море для России. Что на это ответили в Кремле?

Песков призвал главу Латвии Ринкевичса закрыть Балтику для подорвавших СП
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Артем Геодакян / РИА Новости

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на предложение президента Латвии Эдгарса Ринкевичса закрыть Балтику для России. Его слова передает ТАСС.

Ранее латвийский глава предложил закрыть для России Балтийское море в случае обнаружения доказательств причастности Москвы к инциденту на газопроводе Balticconnector.

Песков предложил подумать о том, что делать с Балтийским морем после того, как выяснятся виновные в подрыве газопроводов «Северный поток».

В данном случае у господина президента Латвии хочется спросить, а что мы будем делать с Балтийским морем, когда совсем скоро вскроется правда о тех, кто стоит и стоял за терактом в отношении «Северных потоков», что он предлагает делать с Балтийским морем в этом случае?

Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента

Также он отметил, что «Россия не имела и никогда не будет иметь никакого отношения к каким-либо действиям такого рода».

Латвия предложила закрыть Балтийское море для России

8 октября магистраль Balticconnector между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за утечки газа. Около двух часов ночи Gasgrid Finland и эстонский оператор газотранспортной системы Elering заметили необычное падение давления в подводном газопроводе между странами. Из-за этого компании заподозрили утечку в магистрали.

Длина Balticconnector составляет около 80 километров, мощность — до 2,6 миллиарда кубометров в год. Он проходит по дну Балтийского моря от финского Инкоо до эстонского Палдиски. По этому маршруту Финляндия получает газ из латвийских хранилищ.

Позже в Хельсинки заявили, что причиной утечки стало внешнее воздействие.

Вероятно, повреждение как газопровода, так и телекоммуникационного кабеля является результатом внешнего воздействия. Причина повреждения пока не ясна, и расследование продолжается в сотрудничестве между Финляндией и Эстонией

Саули НиинистеПрезидент Финляндии
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Власти Финляндии провели переговоры с НАТО

После переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом лидер Финляндии заявил, что альянс готов содействовать расследованию по Balticconnector. Североатлантический альянс сообщил, что усилит контроль Балтики после повреждения подводной инфраструктуры.

Усиленные меры включают дополнительные наблюдательные и разведывательные полеты, в том числе с использованием морских патрульных самолетов, самолетов ДРЛО и беспилотников. В этот район также направляется флот из четырех минных охотников НАТО (...) НАТО продолжит адаптировать свое присутствие в Балтике и предпримет все необходимые шаги для обеспечения безопасности союзников

НАТО

20 октября Финляндия связалась с Россией и Китаем по дипломатическим каналам по вопросу расследования повреждения трубопровода.

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В Германии предложили отремонтировать «Северные потоки»

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США.

Правая партия бундестага «Альтернатива для Германии» призвала изучить возможность ремонта подорванных в 2022 году «Северного потока-1» и «Северного потока-2» и в дальнейшем наладить поставки российского газа через газопроводы.

Хотя ЕС высказался против импорта российского природного газа в принципе, он фактически продолжает импортировать российский природный газ в значительных объемах, особенно в сжиженном виде (СПГ)

Депутаты бундестага от «Альтернативы для Германии»

Парламентарии также ссылаются на мнение экспертов, которые, как говорится в заявлении, подтверждают возможность ремонта поврежденных ниток «Северных потоков». В связи с этим они выступают с призывом восстановить поврежденную газотранспортную инфраструктуру.

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      Юлия Мискевич
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