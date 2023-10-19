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19:22, 19 октября 2023Мир

В НАТО сообщили об усилении патрулирования Балтики после диверсий

НАТО: альянс усилит контроль Балтики после повреждения подводной инфраструктуры

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Силы НАТО усилят патрулирование и контроль акватории Балтийского моря после участившихся случаев повреждения подводной инфраструктуры. Об этом говорится в официальном сообщении альянса, опубликованном на сайте организации.

«Усиленные меры включают дополнительные наблюдательные и разведывательные полеты, в том числе с использованием морских патрульных самолетов, самолетов ДРЛО и беспилотников. В этот район также направляется флот из четырех минных охотников НАТО (...) НАТО продолжит адаптировать свое присутствие в Балтике и предпримет все необходимые шаги для обеспечения безопасности союзников», — говорится в сообщении.

8 октября подводный газопровод между Финляндией и Эстонией Balticconnector перекрыли. Причиной такого решения назвали предполагаемую утечку газа. Позже президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что повреждение является результатом внешнего воздействия.

17 октября стало известно, что телекоммуникационный подводный кабель между Швецией и Эстонией также получил повреждения. Ориентировочно повреждения были нанесены в тот же временной период, что и на газопроводе Balticconnector.

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      Виктория Кондратьева
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