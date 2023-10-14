В Германии призвали отремонтировать и использовать «Северные потоки»

В бундестаге ФРГ призвали отремонтировать и использовать «Северные потоки»

Правительству ФРГ стоит изучить возможность ремонта подорванных в 2022 году «Северного потока-1» и «Северного потока-2» и в дальнейшем наладить поставки российского газа через газопроводы. С соответствующим призывом выступила правая партия бундестага «Альтернатива для Германии» (АдГ). «Лента.ру» ознакомилась с заявлением парламентариев.

Авторы заявления — депутаты Харальд Вейель, Йохен Хауг, Норберт Кляйнвехтер, Маттиас Моосдорф, Райнер Ротфусс, Фабиан Якоби, Марк Бернхард, Рене Бохманн, Маркус Бюль, Мальте Кауфманн, Михаэль Кауфманн, Майк Мончек, Ян Венцель Шмидт, Кей-Уве Циглер от имени фракции АдГ. В тексте своего обращения они напомнили об экономических последствиях подрыва «Северных потоков».

«26 сентября 2022 года в результате взрывов были разрушены три из четырех ниток газопровода "Северный поток" вблизи датского острова Борнхольм. Атака нанесла значительный экономический ущерб Германии, поскольку она сейчас все больше зависит от импорта сжиженного природного газа, который стоит гораздо дороже, а немецкая промышленность рискует потерять свою конкурентоспособность из-за высоких цен на энергоносители. В целом эксперты уже констатируют начало деиндустриализации немецкой экономики, спровоцированной высокими ценами на энергоносители», — говорится в документе.

Хотя ЕС высказался против импорта российского природного газа в принципе, он фактически продолжает импортировать российский природный газ в значительных объемах, особенно в сжиженном виде (СПГ) депутаты бундестага от «Альтернативы для Германии» текст обращения к правительству

Парламентарии также ссылаются на мнение экспертов, которые, как говорится в заявлении, подтверждают возможность ремонта поврежденных ниток «Северных потоков». В связи с этим они выступают с призывом восстановить поврежденную газотранспортную инфраструктуру.

«1. Немедленно поручить независимым экспертам подготовить исследование, определяющее, возможен ли ремонт трубопроводов "Северный поток", какой стоимостью и в какие сроки он может быть проведен и какие юридические и фактические требования необходимы для проведения этого ремонта, чтобы провести и профинансировать данное исследование за счет средств федерального бюджета; 2. сделать данное исследование доступным для компаний-операторов "Северного потока-1" и "Северного потока-2", а также для общественности Германии», — пишут парламентарии.

3. Создать правовые и фактические условия для ремонта трубопроводов «Северный поток» и последующего импорта российского природного газа по этим трубопроводам депутаты бундестага от «Альтернативы для Германии» текст обращения к правительству

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США.