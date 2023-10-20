Финляндия заявила о контакте с Россией и Китаем по расследованию Balticconnector

МИД Финляндии связался с Россией и Китаем из-за повреждения Balticconnector

Финляндия связалась с Россией и Китаем по дипломатическим каналам по вопросу расследования повреждения трубопровода Balticconnector. Об этом заявило Министерство иностранных дел (МИД) страны, сообщает Reuters.

8 октября был поврежден газопровод, соединяющий Финляндию и Эстонию. По мнению финского правительства, это могло быть преднамеренной диверсией.

МИД Финляндии связался с Китаем, чтобы наладить контакт с судном New Polar Bear, которое может быть причастно к повреждению трубопровода. Финляндия также связалась с МИД России, заявив «о серьезности дела» и начале расследования.

Ранее НАТО сообщило, что альянс усилит контроль Балтики после повреждения подводной инфраструктуры. Сообщается, что усиленные меры включают дополнительные наблюдательные и разведывательные полеты, в том числе с использованием морских патрульных самолетов и беспилотников.