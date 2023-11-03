В России предупредили об ответе на ограничение доступа к Балтийскому морю

Депутат Новиков: РФ примет контрмеры при ограничении доступа к Балтийскому морю

Россия оставляет за собой право на ответные меры в случае ограничения доступа к Балтийскому морю, поскольку такой шаг станет нарушением международных конвенций, определяющих порядок судоходства. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«Если одни страны идут по пути нарушения конвенций, которые определяют порядок судоходства в Балтике, общедоступность пользования вод для тех стран, которые находятся в данной зоне, а Россия входит в их число, то любое государство имеет право на контрмеры. Это взаимообусловленный процесс», — подчеркнул политик.

Он добавил, что МИД России пытается разъяснить партнерам и оппонентам страны, что любые неправомерные действия будут чреваты ответными мерами.

«Их возможности пользования водами тоже будут ограничены», — предупредил Новиков.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что закрытие Балтийского моря для Москвы означало бы его закрытие для всех. По его словам, Балтика никогда не превратится во внутреннее море Североатлантического альянса.