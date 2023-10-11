Газопровод между Финляндией и Эстонией могли взорвать. Чем это грозит Европе и каким будет ответ НАТО?

Столтенберг пригрозил решительным ответом НАТО на подрыв финского газопровода

На поврежденном газопроводе Balticconnector, соединяющем финский Инкоо и эстонский Палдиски, обнаружены следы «внешнего воздействия», заявил финский президент Саули Ниинисте. В качестве одной из версий рассматривается предумышленный взрыв.

Норвежский институт сейсмических наблюдений NORSAR в 01:20 по местному времени (совпадает с московским) 8 октября зафиксировал рядом с газопроводом толчок, который может указывать на взрыв. Специалисты заявили, что магнитуда толчка составила 1,0 по шкале Рихтера, что существенно ниже, чем при подрыве газопроводов «Северный поток» в сентября 2022 года.

2,6 миллиарда кубометров газа в год составляет мощность Balticconnector

Общая протяженность газопровода составляет 151 километр, 77 из них — по дну Финского залива. Именно там, в 20 километрах к северу от Палдиски, произошел предполагаемый взрыв.

Утечку на газопроводе обнаружили только 9 октября

Финский и эстонский операторы газопровода обнаружили необычное падение давления в Balticconnector лишь в ночь на 9 октября. Газопровод сразу был перекрыт.

Вероятно, повреждение как газопровода, так и телекоммуникационного кабеля является результатом внешнего воздействия Саули Ниинисте президент Финляндии

Вскоре после появления данных о резком снижении давления на место отправились сотрудники пограничной службы Финляндии. Они «миллиметр за миллиметром» обследовали газопровод, пока не нашли участок, где произошла утечка. По словам замглавы погранслужбы, контр-адмирала Маркку Хассинена, повреждение на месте утечки указывает на диверсию.

Фото: Lehtikuva / Finnish Border Guard/Handout / Reuters

Финские власти пока не спешат с выводами о том, кто может стоять за подрывом газопровода. Национальное бюро расследований Финляндии заявило, что пока рассматривает версии как преднамеренного, так и непреднамеренного повреждения газопровода. При этом следователи отмечают, что размер повреждений указывает скорее на предумышленный взрыв, который не мог бы совершить обычный человек «без специальных знаний». В вооруженных силах Финляндии, в свою очередь, заявили, что не видят военной угрозы стране.

НАТО пригрозила жестким ответом на возможную атаку на газопровод

Несмотря на то что финские и эстонские власти пока не назвали намеренный подрыв окончательной версией случившегося, руководство Европейского союза и Североатлантического альянса высказали серьезную озабоченность.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что предварительные результаты расследования инцидента указывают на преднамеренный подрыв газопровода. «Я решительно осуждаю любые акты преднамеренного разрушения критически важной инфраструктуры. Наши трубопроводы и подводные кабели связывают граждан и компании по всей Европе и с остальным миром. Они являются "спасательными кругами" для финансовых рынков и мировой торговли», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Председатель ЕК добавила, что европейская критическая инфраструктура подвергается нападению уже второй раз чуть более чем за год, подразумевая, по всей видимости, взрывы на «Северном потоке» в сентябре 2022 года.

Если будет доказано, что речь идет о преднамеренной атаке против важнейшей инфраструктуры НАТО, то это серьезная проблема, и альянс отреагирует единым и решительным образом Йенс Столтенберг генеральный секретарь НАТО

Финляндия стала членом НАТО в апреле 2023 года, а Эстония состоит в альянсе с 2004-го.

В Кремле выразили обеспокоенность в связи с повреждением Balticconnector

На параллели с «Северным потоком» указали и в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что ранее уже были «опасные прецеденты по осуществлению терактов против объектов критической инфраструктуры на Балтике».

По его словам, Кремль не располагает никакими точными данными о произошедшем на финско-эстонском газопроводе и не знает, есть ли такая информация у российских спецслужб.

Безусловно, это достаточно тревожная новость (…) Поэтому, конечно, мы будем ожидать более подробной информации Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

ЕС не сильно пострадает в случае выхода газопровода из строя

Вместе с газопроводом был поврежден и телекоммуникационный кабель, расположенный на «значительном удалении» и уже в эстонских территориальных в водах. По словам финского премьер-министра Петтери Орпо, инцидент не нанес серьезного вреда энергетической стабильности страны и не вызвал перебоев со связью.

После утечки на газопроводе цены на природный газ в Европе выросли на 8,8 процента и в моменте превысили отметку в 40 евро за мегаватт-час. А на ремонт газопровода Balticconnector могут уйти месяцы, сказал глава компании-оператора Gasgrid Finland Янне Гренлунд.

Однако страны ЕС не сильно пострадают из-за утечки газа из финско-эстонского газопровода Balticconnector, даже если труба выйдет из строя на длительный срок, заявил независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в комментарии «Ленте.ру». Специалист пояснил, что в Финляндии уже построены небольшие терминалы для сжиженного природного газа (СПГ).

5 процентов в энергобалансе Финляндии приходится на природный газ (по данным Reuters)

«Страны Балтии тоже, скорее всего, мало пострадают, потому что Эстония, Литва и Латвия сейчас подключены к польской трубе, то есть к общей европейской системе, откуда, если вдруг что, могут брать газ. Более того, в Клайпеде стоит огромная плавучая установка по регазификации СПГ», — добавил Демидов. Аналитик также предположил, что скачок цен на газ в Европе был вызван действиями трейдеров и спекулянтов.