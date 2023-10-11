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12:21, 11 октября 2023Мир

В Финляндии обнаружили место утечки газопровода Balticconnector

Reuters: погранслужба Финляндии обнаружила утечки газопровода Balticconnector

Фото: Lehtikuva / Finnish Border Guard / Reuters

Погранслужба Финляндии обнаружила место утечки газа из финско-эстонского газопровода Balticconnector, характер повреждений говорит о том, что это была диверсия. Об этом заявил замглавы Пограничной службы Финляндии, контр-адмирал Маркку Хассинен, сообщает Reuters.

«Пограничники приступили к работе сразу после получения сообщения об утечке, и газовую трубу стали обследовать миллиметр за миллиметром. Когда место утечки было найдено, стало понятно, что это не просто утечка, а повреждение. Похоже, было нанесено извне», — заявил Хассинен, также отметив, что исследование места утечки усложнено интенсивным морским течением.

8 октября работа Balticconnector была приостановлена из-за утечки. Точка повреждения находится в центральной части Финского залива. После утечки цены на природный газ в Европе выросли на 8,8 процента и в моменте превысили отметку в 40 евро за мегаватт-час.

Президент Финляндии Саули Ниинисте в свою очередь заявил, что повреждение подводного газопровода между Финляндией и Эстонией Balticconnector, вероятно, является результатом внешнего воздействия. Он уточнил, что расследование причин возникновения повреждений уже ведется под контролем властей

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    Виктория Кондратьева
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