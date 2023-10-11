Морской газопровод между Финляндией и Эстонией остановлен. В районе объекта зафиксировали возможный взрыв

Сейсмологи в Норвегии сообщили о вероятном взрыве у газопровода Balticconnector

Ученые-сейсмологи из норвежского института сейсмических наблюдений NORSAR зафиксировали вероятный взрыв в ночь на 8 октября в Балтийском море возле газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией.

Уточняется, что возможный взрыв мог произойти в 20 километрах к северу от эстонского города Палдиски в 01:20 по местному времени (совпадает с московским). Магнитуда оценивается в 1. Как отметили специалисты, это намного ниже, чем при взрыве на «Северных потоках» в сентябре 2022 года. «Дальнейший анализ полученных данных продолжается», — добавили в NORSAR.

Причина аварии не ясна, но в Финляндии допустили внешнее воздействие на газопровод

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё не исключил диверсию на газопроводе Balticconnector.

Вероятно, повреждение как газопровода, так и телекоммуникационного кабеля является результатом внешнего воздействия Саули Ниинистё президент Финляндии

По его словам, расследование причин возникновения повреждений уже ведется под контролем властей. После переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом лидер Финляндии заявил, что альянс готов содействовать расследованию по Balticconnector.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо также допустил, что повреждение газопровода могло произойти в результате внешнего воздействия. Вместе с тем он призвал не делать слишком поспешных выводов по данному вопросу, сообщает Reuters.

Пока слишком рано делать выводы о том, кто или что причинило ущерб Петтери Орпо премьер-министр Финляндии

При этом начальник Генштаба ВС страны флаг-адмирал Янне Хууско подчеркнул, что военной угрозы Финляндии нет.

На ремонт газопровода отвели месяцы

Глава компании-оператора Gasgrid Finland Янне Гренлунд заявил, что ремонт подводного газопровода Balticconnector может занять месяцы. Он уточнил, что на осмотр магистрали необходимо получить разрешение, несколько дней займет подготовка оборудования. По мнению Гренлунда, профилактические работы в крайнем случае могут затянуться до конца зимы.

8 октября работа Balticconnector была приостановлена из-за утечки. Точка повреждения находится в центральной части Финского залива, пишет ТАСС. После утечки цены на природный газ в Европе выросли на 8,8 процента и в моменте превысили отметку в 40 евро за мегаватт-час.

Длина Balticconnector составляет 77 километров, а мощность — до 2,6 миллиарда кубометров в год. Газопровод проходит по дну Балтийского моря от финского Инкоо до эстонского Палдиски. По этому маршруту Финляндия получает газ из латвийских хранилищ.

Диверсии на «Северных потоках»

В сентябре прошлого года подобная история случилась с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2». Вначале в обеих трубах резко упало давление, после чего клапаны были перекрыты. Обследование показало, что газопроводы были взорваны неизвестными лицами.

8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. По версии журналиста, операцию провели Военно-морские силы (ВМС) США, для установки бомб они использовали подлодки.

Ранее член Европарламента от Португалии Сандра Перейра обратилась к Еврокомиссии с вопросом о том, каков статус расследования диверсий на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Она также задалась вопросом, что сделано для ремонта трубопроводов и минимизации последствий разрывов.