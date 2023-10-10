Норвежские специалисты зафиксировали вероятный взрыв в районе Balticconnector

Норвежский NORSAR зафиксировал возможный взрыв около Balticconnector 8 октября

Ученые-сейсмологи из норвежского института сейсмических наблюдений NORSAR зафиксировали вероятный взрыв в 01:20 по местному времени 8 октября в Балтийском море возле газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Об этом говорится на сайте сейсмической группы.

Возможный взрыв зафиксировали в 20 километрах к северу от эстонского города Палдиски. Уточняется, что магнитуда оценивается в 1. Специалисты отметили, что это намного ниже, чем при взрыве на «Северных потоках» в сентябре 2022 года. «Дальнейший анализ полученных данных продолжается», — сообщили в NORSAR.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё не исключил диверсию на газопроводе Balticconnector. По его словам, расследование причин возникновения повреждений уже ведется под контролем властей.