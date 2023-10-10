Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:42, 10 октября 2023Мир

Норвежские специалисты зафиксировали вероятный взрыв в районе Balticconnector

Норвежский NORSAR зафиксировал возможный взрыв около Balticconnector 8 октября
Сюжет«Северный поток-1»:

Фото: Lehtikuva / Finnish Border Guard/ Reuters

Ученые-сейсмологи из норвежского института сейсмических наблюдений NORSAR зафиксировали вероятный взрыв в 01:20 по местному времени 8 октября в Балтийском море возле газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Об этом говорится на сайте сейсмической группы.

Возможный взрыв зафиксировали в 20 километрах к северу от эстонского города Палдиски. Уточняется, что магнитуда оценивается в 1. Специалисты отметили, что это намного ниже, чем при взрыве на «Северных потоках» в сентябре 2022 года. «Дальнейший анализ полученных данных продолжается», — сообщили в NORSAR.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё не исключил диверсию на газопроводе Balticconnector. По его словам, расследование причин возникновения повреждений уже ведется под контролем властей.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян прокомментировал отношения России и Армении

    Авианосец США прибыл в восточную часть Средиземного моря

    Военный аналитик заявил о попытке Запада заморозить конфликт на Украине

    Разработчики Counter-Strike 2 объяснили отсутствие игры на Mac

    ЕК пригрозила Маску за «дезинформацию» о палестино-израильском конфликте

    В Израиле погиб бывший советский ученый

    Норвежские специалисты зафиксировали вероятный взрыв в районе Balticconnector

    В США рассказали о выгоде от финансовой помощи Украине

    Пашинян высказался о решении начать процедуру ратификации Римского статута

    Израильские военные открыли огонь в ответ на обстрел со стороны Сирии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости