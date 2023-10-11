Названы последствия утечки на газопроводе Balticconnector

Аналитик Демидов: ЕС несильно пострадает от утечки газопровода Balticconnector

Никто сильно не пострадает из-за утечки газа из финско-эстонского газопровода Balticconnector, даже если труба выйдет из строя на длительный срок, считает независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Последствия он описал в беседе с «Лентой.ру».

«Balticconnector — это труба, которая бежит по дну Балтийского моря, она соединяет Эстонию и Финляндию. При этом с обеих сторон на суше эта же труба соединяется с трубами, которые бегут из России. Это было сделано для того, чтобы Финляндия и страны Балтии через Эстонию могли делать переток газа, который идет из России», — рассказал аналитик.

Общая мощность трубы, по его словам, составляет примерно 2,5 миллиарда кубов в год. Когда газопровод запустили, он обеспечил около 25 процентов всей потребности Финляндии. Однако собеседник «Ленты.ру» отметил, что страна потребляет крайне мало газа. Так, в энергобалансе Финляндии газ занимает около 7 процентов, во главе там дерево и атомная электроэнергия.

То есть при закрытии этой трубы Финляндия пострадает несильно, потому что уже к этому моменту у них есть построенные небольшие СПГ-терминалы. Дефицит будет минимальным. Страны Балтии тоже, скорее всего, мало пострадают, потому что Эстония, Литва и Латвия сейчас подключены к польской трубе, то есть к общей европейской системе, откуда, если вдруг что, могут брать газ. Более того, в Клайпеде стоит огромная плавучая установка по регазификации СПГ Владимир Демидов аналитик

Скачок цен на газ в Европе после утечки на газопроводе он объяснил работой трейдеров и спекулянтов. «Ничего глобального на рынке в плане объема газа не должно произойти из-за того, что эта труба выйдет из строя даже на длительный срок», — подытожил аналитик.

8 октября работа Balticconnector была приостановлена из-за утечки. Точка повреждения находится в центральной части Финского залива. После утечки цены на природный газ в Европе выросли на 8,8 процента и в моменте превысили отметку в 40 евро за мегаватт-час.

Согласно заявлению погранслужбы Финляндии, характер повреждений газопровода говорит о том, что это была диверсия. Известно, что ремонт может занять месяцы.

