В Кремле назвали тревожным повреждение финско-эстонского газопровода

Песков назвал тревожным повреждение газопровода Balticconnector на Балтике

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тревожной новостью повреждение финско-эстонского газопровода Balticconnector в Финском заливе. Его цитирует «Интерфакс».

Он указал, что ранее уже были «опасные прецеденты по осуществлению терактов против объектов критической инфраструктуры на Балтике», имея в виду взрывы на газопроводах «Северный поток».

В Кремле не располагают технической информацией, но будут ждать подробные данные об инциденте, добавил Песков.

Ранее произошла утечка из трубопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Ученые-сейсмологи из норвежского института сейсмических наблюдений NORSAR зафиксировали вероятный взрыв в 1:20 по местному времени 8 октября.

Погранслужба Финляндии позднее обнаружила место утечки газа из финско-эстонского газопровода Balticconnector, характер повреждений говорит о том, что это была диверсия.