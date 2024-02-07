В России ответили на слова польского генерала об оккупации Калининграда

Сенатор Шендерюк-Жидков раскритиковал польского генерала за слова о Калининграде

Угроза Калининграду — это угроза России — ведущей ядерной державе, заявил в беседе с «Лентой.ру» сенатор Совфеда от региона Александр Шендерюк-Жидков. Так он ответил на слова польского генерала об оккупации и возможном захвате Калининградской области.

Ранее бывший заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак назвал Калининградскую область оккупированной территорией, а также заявил, что в случае конфликта с Россией НАТО ликвидирует регион.

То, что подобная риторика существует и становится публичной, вызывает разочарование и расстройство, сказал Шендерюк-Жидков. Он также выразил сожаление по поводу того, что подобные одиозные личности занимают какие бы то ни было посты в сопредельных государствах.

«Другое дело, что его довольно давно уволили, и, мне кажется, что он просто тем самым пытается привлечь к себе внимание. Этот прекрасный бывший замминистра обороны Польши еще известен тем, что, к примеру, снимался в клипе хэви-металл группы, поэтому, мне почему-то кажется, что он еще до сих пор в 2010 году и не вышел из образа», — высказался сенатор.

Во-первых, на защите Калининграда стоит Балтийский флот, а, во-вторых, мы понимаем, что угроза Калининграду — это в целом угроза России, а Россия — ведущая ядерная держава мира. Поэтому, я думаю, что все эти угрозы являются лишь публичным информационным полем для поднятия своих собственных рейтингов Александр Шендерюк-Жидков сенатор Совфеда

Ранее пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Лысков напомнил, что Калининградская область — это не оккупированная территория, а территория, которая досталась Советскому Союзу и его преемнику — Российской Федерации в результате мирного договора. Он также отметил, что жителям ничего не грозит, поскольку регион надежно защищен.

