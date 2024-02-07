В Калининграде ответили на слова польского генерала о захвате региона

В Калининграде заявили, что регион находится под защитой Балтийского флота

Калининградскую область защищает Балтийский флот, заявил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков в беседе с РИА Новости. Так он ответил на заявление бывшего заместителя министра национальной обороны Польши генерала Вальдемара Скшипчака о захвате региона.

Польский военный сказал об угрозе для Калининграда и предупредил, что в случае конфликта с Россией НАТО ликвидирует Калининградскую область. Он также назвал регион «оккупированной территорией».

«Калининградская область — это не оккупированная территория, это территория, которая досталась Советскому Союзу и его преемнику — Российской Федерации в результате мирного договора», — напомнил Лысков. Он также отметил, что жителям ничего не грозит, поскольку регион надежно защищен.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов, отвечая на слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о польской границе, напомнил, что регион вошел в состав СССР в 1945 году. Боррель до этого заявил, что Москве нельзя позволить поставить марионеточное правительство в Киеве и иметь российскую армию на границе с Польшей. «Извините, что прерываю. Так получилось, мы тут уже с 1945 года», — сказал Алиханов.