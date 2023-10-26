«Мы тут с 1945 года». В Калининграде ответили главе дипломатии ЕС на слова о войсках России у границ Польши

Алиханов напомнил Боррелю о Калининграде на границе с Польшей с 1945 года

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, отвечая на слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о польской границе, заявил, что регион вошел в состав СССР в 1945 году. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

Таким образом политик прокомментировал высказывание Борреля о том, что Москве нельзя позволить поставить марионеточное правительство в Киеве и иметь российскую армию на границе с Польшей.

Извините, что прерываю. Так получилось, мы тут уже с 1945 года Антон Алиханов губернатор Калининградской области

Северная часть Восточной Пруссии в 1945 году была передана Советскому Союзу, а в следующем году переименована в Калининградскую область. На данный момент она является самым западным регионом России, граничащим с Литвой и с Польшей.

В Европе захотели вернуть Калининграду немецкое название

В сентябре глава Минобороны ФРГ Борис Писториус назвал Калининград старым немецким названием Кенигсберг. Выступая на дискуссии в федеральной академии политики безопасности, он заявил, что «Литва находится в ловушке между Кенигсбергом и Белоруссией». По его словам, для безопасности Вильнюсу жизненно важно разместить в стране немецкую бригаду.

Практически одновременно стало известно о предложении властей Эстонии называть Калининград Кенигсбергом. Парламентская комиссия по иностранным делам предложила языковой комиссии Общества родного языка изучить возможность употребления названия Кенигсберг вместо Калининград на эстонском языке.

Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков отреагировал на подобное предложение. «Советуем эстонцам подучить историю собственной страны и в переименованиях начать с собственной столицы, которая в разное время называлась Колывань, Линданисе, Ревель», — сказал он.

Высказывания многих наших соседей уже начинают напоминать бред умалишенных Дмитрий Лысков руководитель пресс-службы правительства Калининградской области

Алиханов же вовсе заявил, что не комментирует подобные глупости.

Окружение Калининградской области сочли опасным для России

Ранее кандидат исторических наук, подполковник запаса МВД Олег Иванников допустил возможность того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) захотят устроить ряд провокаций в Калининградской области, атаковав объекты инфраструктуры. «Калининградская область уникальна, так как окружена враждебно настроенными к российской государственности странами НАТО», — заявил он.

Эксперт подчеркнул, что провокации в Калининградской области неизбежны. По его словам, для выполнения такого рода заданий могут быть привлечены бывшие военные Североатлантического альянса, которые в настоящее время работают в частных компаниях. Он отметил, что техника таких компаний очень сложна в использовании, в связи с чем грязную работу будут выполнять профессиональные бойцы.

В декабре 2022 года политолог Александр Носович обратил внимание на появление в распоряжении армии Польши корейских танков К2 «Черная пантера». По его мнению, это рассчитано на запугивание Вооруженных сил (ВС) России. По словам специалиста, в данный момент происходит перевооружение ВС Польши, государство оснащается наступательными вооружениями, формируется самый крупный в Европе танковый парк. В связи с этим России следует укреплять в военном отношении Калининград, который находится в 30 километрах от польской границы, предупредил Носович.